O governador Gladson Cameli solicitou e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu apoio no reforço à segurança no Acre, abrangendo desde operações específicas na área à equipamentos como helicóptero. Estes assuntos foram tratados em reunião do governador com o ministro, na noite desta terça-feira, 22, na sede do MJ, em Brasília.

Na audiência, o governador agradeceu ao ministro "o firme apoio que tem dado ao Acre", inclusive na recente crise de rebelião no presídio local e na manutenção de integrantes da Força Nacional no estado com o policiamento ostensivo e preventivo na região de fronteira, além da atuação, também, no combate aos crimes ambientais.

Ele aproveitou para pedir reforço para a área de segurança no estado,

-Eu preciso desse apoio para ajudar o estado e esteja certo do reconhecimento público a toda ação realizada pelo governo federal com o governo do Estado”, afirmou o governador GladsonC.

Balanço da violência

O governador também apresentou um breve balanço dos resultados das ações de segurança no Acre, como queda de 25% nos crimes de latrocínio e a redução em cerca de 40% nos roubos de veículos e recuperação de mais de 70% daqueles roubados, resultados registrados com o apoio da Força Nacional nas fronteiras e o videomonitoramento. Outro dado apresentado aponta que, entre janeiro e 21 de agosto de 2022 e o mesmo período relativo a 2023, houve uma queda de 14,29% nos crimes de feminicídio no estado.

depois entrou o tema Amazônia…e aí foi só bla bla blá…'Amazônia é prioridade', pa ta ti, pa ta tá…

