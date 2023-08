Os ministros, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram nesta sexta-feira (25) a favor da revisão da distribuição das chamadas “sobras das sobras eleitorais” para vagas na Câmara dos Deputados, com efeito, retroativo para a eleição de 2022. Os votos deles se somam ao do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que também defendeu a mudança na interpretação, mas apenas daqui em diante.

Se a posição de Moraes e Gilmar for seguida pela maioria dos ministros, sete dos atuais deputados federais perderão o mandato para dar lugar a outros nomes mais bem votados em seus estados. Nesse caso, o PL será o partido mais afetado, com a perda de duas vagas, e o Podemos, o mais beneficiado, com duas novas cadeiras. O julgamento pode alterar metade da bancada do Amapá na Câmara. Também pode haver mudança nas bancadas do Distrito Federal, de Roraima e Tocantins.

Veja quem pode ficar sem o mandato:

Sonize Barbosa (PL-AP)

Professora Goreth (PDT-AP)

Dr. Pupio (MDB-AP)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Gilvan Máximo (Republicanos-DF)

Lebrão (União Brasil-RO)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Fonte: Congresso em Foco