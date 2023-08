De Bernardo Mello Franco(OGlobo para assinantes)), sobre os votos do ministro Cristiano Zanin, no STF

Zanin não enganou ninguém

Esquerda não peitou indicação de ex-advogado de Lula; reclamar depois da posse é chorar o leite derramado

Bastaram três semanas para a esquerda se dar conta de que Cristiano Zanin não tem nada de progressista. O ministro debutou no Supremo com uma sequência de votos de viés conservador. Sua estreia irritou apoiadores do governo e alegrou a oposição bolsonarista.

O ex-advogado de Lula se alinhou à direita em julgamentos sobre transfobia, direitos indígenas e porte de maconha para uso pessoal.

(…)

Grifo meu: quem chega ao STF? Filhos da elite brasileira….sempre….(exceção foi o Joaquinzão…)…entusiasmo com Cristiano Zanin é que seja um ‘garantista’ na mais alta corte…mas que deixa uma péssima impressão nos votos dados nos temas acima, deixa…

J R Braña B.