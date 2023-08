Aleac – Quando recebeu o título definitivo de sua propriedade localizada no bairro Esperança I, em Feijó, a aposentada Maria do Rosário de Oliveira, de 71 anos, colocou as mãos pela primeira vez, no documento mais esperado por ela na última década.

Ex seringueira, ela esperou por 14 anos a regularização fundiária do terreno onde mora na zona urbana de Feijó. A solenidade aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), na Escola José Gurgel Rabelo, com a presença do governador Gladson Cameli, da vice Mailza Assis, da presidente do TJ, Regina Ferrari, secretários, vereadores e outras autoridades.

O Primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior externou a felicidade em participar do momento e fazer uma entrega tão simbólica.

“Ver a felicidade dessas pessoas quando recebem esse documento é magnífico. Que momento importante. Essa é uma das muitas ações do governo que resgatam a auto estima da nossa gente. Esse título é uma chave que abre muitas portas e oportunidades”, pontuou Nicolau.

A entrega dos títulos representa um investimento na ordem de R$15 milhões. Essa foi a segunda entrega em menos de 72 horas. Amanhã, em Cruzeiro do Sul, o ITERACRE, que coordena o Programa Minha Terra de Papel Passado, realiza mais uma entrega, desta vez em Cruzeiro do Sul.