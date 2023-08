Que sina essa do ex-presidente da república…

Que chamava o presidente Lula de presidiário da forma mais odiosa possível…

Agora veio a desmoralização completa do rei e rainha (com letras minúsculas) do baixo clero político brasileiro.

O baixo clero em todas as suas piores dimensões, significados e significantes…

J R Braña B.

….

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…