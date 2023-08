O Jota explica…e oestadoacre reproduz…:

Jota – Após a perda da eficácia, em 1º de junho, da Medida Provisória 1.156/2023, que determinava a extinção da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a recriação do órgão vinculado ao Ministério da Saúde entrou num limbo que se arrasta desde então. A solução negociada diretamente com líderes do Centrão, grupo liderado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi recriar a entidade com uma estrutura remodelada, uma nova Funasa.

A negociação garantirá a ampliação do bloco na estrutura do governo, além da condução de um orçamento superior a R$ 1 bilhão. Questões essenciais como o desenho da nova estrutura, o ministério ao qual será vinculada, sua função primordial, no entanto, seguem sem respostas, pelo menos publicamente.

(…)

Grifo meu: o centrão quer cuidar do 1 Bilhão…(vários parlamentares federais do Acre integram o centrão)…

Grifo meu 2: o que é o centrão? Conjunto de partidos políticos cuja orientação ideológica é estar dentro de todos os governos com cargos e ministérios, o que lhe permite benesses e privilégios.

J R Braña B.