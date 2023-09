Francisco Dandão – Durante muitos anos o futebol brasileiro viveu praticamente sem intercâmbio entre as diversas unidades federativas. Raros e esporádicos eram os torneios que confrontavam times de estados diferentes.

E, via de regra, um torcedor das regiões mais remotas só tinha a oportunidade de ver em ação, de corpo presente, um jogador dos locais onde o futebol era mais expressivo quando um time empreendia um giro pelo país.

Quando chegou o ano de 1959, para diminuir esse distanciamento futebolístico, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) criou a Taça Brasil, reunindo clubes de 16 estados brasileiros, campeões do ano de 1958.

Participaram dessa primeira edição ABC (RN), Atlético MG, Atlético PR, Auto Esporte (PB), Bahia (BA), Ceará (CE), CSA (AL), Ferroviário (MA), Grêmio (RS), Hercílio Luz (SC), Manufatora (RJ), Rio Branco (ES), Santos (SP), Sport (PE), Tuna Luso (PA) e Vasco da Gama (DF).

Essa primeira Taça Brasil foi disputada em três fases, sendo que na primeira etapa os times foram divididos em quatro grupos (Norte, Nordeste, Leste e Sul) e todos os jogos se realizaram no sistema “mata-mata”.

Na fase segunda, os vencedores do Nordeste e do Norte disputaram uma vaga para a etapa seguinte, o mesmo acontecendo com os vencedores dos grupos Leste e Sul. A terceira fase foi disputada entre os campeões das zonas Norte e Sul e os representantes de São Paulo e do Distrito Federal.

A decisão foi disputada por Bahia e Santos, sendo necessárias três partidas para que o time baiano fosse declarado campeão. No primeiro jogo, realizado na Vila Belmiro (Santos), no dia 10 de dezembro de 1959, vitória do Bahia por 3 a 2. No segundo confronto, realizado na Fonte Nova (Salvador), no dia 30 de dezembro de 1959, vitória do Santos por 2 a 0.

Ante uma vitória de cada lado, foi necessária a realização de uma terceira partida. E então, no dia 29 de março de 1960, mediante um público de 20 mil pessoas, no Maracanã (Rio de Janeiro), o Bahia bateu o Santos por 3 a 1, com gols de Vicente, Leo e Alencar (Coutinho fez o gol do Santos).

A Taça Brasil durou de 1959 a 1968. Paralelamente, a CBD criou, em 1967, outro torneio, denominado Roberto Gomes Pedrosa, que durou apenas um ano. Em 1968, foi criada a Taça de Prata, que durou até 1970. No ano seguinte, a entidade criou o Campeonato Nacional de Clubes.

Tudo isso, porém ainda era insuficiente para contemplar todos os estados brasileiros. Foi aí que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 1989, criou a Copa do Brasil, torneio que abrange todos os estados. Por conta disso, a competição é denominada como a “mais democrática do país”.

Francisco Dandão – cronista e tricolor – Do amador ao profissional, Dandão sabe tudo de futebol e mais um pouco…

