Experimento global que já passou pela Europa e América do Norte chegou ao Brasil. Entenda as razões que levaram negócios de diferentes setores a aderirem ao projeto

O Globo – Escritório de advocacia, estúdio de arquitetura, consultoria e até hospital. A área de atuação das empresas brasileiras que decidiram reduzir a jornada de trabalho de seus funcionários de cinco para quatro dias é diversa. No Brasil, o experimento que já passou por vários países está sendo conduzido pela 4 Day Week em parceria com a Reconnect Happiness at Work. (…)

Na próxima segunda-feira, as primeiras quinze empresas selecionadas para o projeto participarão do primeiro encontro do piloto. Nos próximos três meses será feita a consultoria e mentoria para que cada uma defina a melhor estratégia para adotar a semana reduzida. A partir de dezembro, a semana de quatro dias começa efetivamente a ser implementada.

(…)

Grifo meu: oestadoacre está há anos defendendo a semana de 4 dias(de trabalho)…trabalha-se segunda, terça, folga na quarta..retorno na quinta e sexta….para todos os trabalhadores assalariados.

J R Braña B.