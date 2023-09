GdA – Em tempos de Expoacre Juruá, Cruzeiro do Sul cheia de turistas e profissionais que atuam nos mais diversos segmentos da economia (…)

Quem também dirige bem o seu negócio no Croa é Pedro Paulo Lima da Costa, o Nunga, dono das terras onde fica a Samaúma mais famosa do rio. Lá já recebeu pessoas de todos os continentes para a famosa foto abraçando a árvore.

(Nunga)…cobra uma taxa de R$ 5,00 para tirar as fotos dos turistas e agradece à movimentação gerada pela Expoacre Juruá….(…)…em tempos de Expoacre Juruá chega a faturar R$ 180,00 por dia.

Há várias opções para se chegar lá. Se alugou carro, vá tranquilo, pois a sinalização facilita o acesso. Se estiver em grupo, alugue uma Van. Viagem ida e volta custa em média R$ 25,00 por pessoas na Van.

Grifo meu: Traduzindo: de graça uma viagem ao meio da natureza por R$ 25 (apenas 5 Dólares para os turistas endinheirados de todos os cantos do Brasil e do mundo…..passear por 30 minutos no domesticado rio Sena, todo poluído, custa 30 Euros por pessoa(R$ 170)…

Grifo meu 2: a preservação passa pela valorização justa do trabalho de quem mora nesses locais emblemáticos da natureza do Acre amazônico…

