De todo esse imbroglio politiqueiro das últimas horas no núcleo do governo, que redundou na mudança da liderança do Executivo na Aleac, um objetivo não foi alcançado…

…E qual era? Puxar o tapete do presidente da Fundhacre, o João Paulo, que transformou positivamente o funcionamento daquela unidade de saúde.

Alías, é a instituição de saúde do Estado que melhor funciona e é reconhecida por quem diariamente precisa dos serviços da Fundhacre…

…E é um farol de esperança para a comunidade, pois oferece serviços médicos de excelência que têm um impacto profundo na vida das pessoas de todo o Acre.

O golpe contra o gestor da Fundhacre deu xabu.

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…