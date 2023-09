Folha – O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), homologou neste sábado (9) o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com a decisão, Cid será solto, mas terá de usar tornozeleira eletrônica. A informação foi revelada pela GloboNews e confirmada pela ‘Folha.’ O teor dos relatos e provas que o militar pretende apresentar em seu acordo permanece sob sigilo. (…) Em tempo: Flávio Dino, ministro da justiça: ‘Minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do Sr. Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF.’ Em temepo 2: na altura do campeonato, Cid, que sabe tudo e muito mais sobre o ex-chefe, já negociou até o tamanho/redução da sua pena…é pra isso que serve delação premiada também….A segurança de Cid, que será solto, terá que ser reforçada…a PF sabe disso. Em tempo 3: sintomático o desespero/teatro da Michelle…numa igreja… J R Braña B.