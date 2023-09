CB – O feirão de passagens aéreas que começou na sexta-feira (08/09) e ficará no ar durante o final de semana tece redução dos preços para algumas cidades. Na promoção da Gol os destaques são as passagens aéreas de Brasília para o Aeroporto de Guarulhos por apenas R$ 303. Quem prefere chegar pelo Aeroporto de Congonhas, localizado na capital paulista, pagará pelas passagens de ida e volta em voo direto da LATAM apenas R$ 312. Acesse aqui essa promoção. Na sexta-feira a ida e volta entre as duas cidades custavam R$ 318.

(…)

Grifo meu: já passou da hora do Acre, Rondônia e Amazonas (com ida até Brasília) terem o seu transporte aéreo regional….cadê a iniciativa privada desses três Estados? …Cadê os tais consórcios dessas federações????!!! O papai Poder Púbico poderia ajudar…como sempre faz…

Grifo meu 2: faltam líderes polítcos de verdade…no Acre, em RO e no Amazonas…!!!!!

J R Braña B.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…