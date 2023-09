O Supremo Tribunal Federal aprovou por 10 votos a 1 a constitucionalidade da chamada contribuição assistencial para sindicatos,…será cobra de filiados e não filiados e o percentual será decidido em assembleia….quem não quiser contribuir terá o direito de requerer o pagamento ao sindicato da sua categoria.

Em tempo: é preciso fortalecer as entidades sindicatis de trabalhadores com recursos….para poder enfrentar com menos desigualdade a sanha patronal das empresas (e dos próprios governos de plantão).

J R Braña B.

…..

