A Ufac esteve presente na 18ª edição da feira agropecuária do Vale do Juruá, a Expoacre Juruá-2023, visando divulgar laboratórios, projetos e cursos da instituição no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, entre outras ações. Os trabalhos apresentados abordam atividades envolvendo ensino, pesquisa e extensão.

Laboratório de Herpetologia

Desde quando chegaram à Ufac, em 2005, os professores Paulo Sérgio Bernarde e Reginaldo Assêncio Machado desenvolvem projetos relacionados à biodiversidade, ecologia de anfíbios, répteis e aspectos epidemiológicos associados a acidentes ofídicos. Na feira, eles exibiram exemplares da fauna de anfíbios e répteis, compartilhando informações sobre ações do laboratório na universidade.

Laboratório de Bromatologia

A cargo do professor Otávio Augusto Silva Ribeiro, esse laboratório se concentra na análise de alimentos e no desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Durante a feira, junto com o Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica do campus Floresta, o laboratório apresentou uma variedade de produtos agropecuários, como geleias, doce de leite, licores, vinho de mesa, conserva de tomate e creme de amendoim, os quais são produzidos em aula pelos alunos.

Grupo Pastagem Pastejo e Ufac no Agro

A Ufac, em parceria com a TV Juruá, apresentou o programa “Sistemas Produtivos no Juruá-AC”, que inclui reportagens com pesquisadores de várias instituições, degustação de produtos agropecuários e uma visão do desenvolvimento dos projetos nos laboratórios da Ufac. Esse programa é exibido semanalmente na TV Juruá e nas redes sociais.

Projeto Bioinsumos

Concentra-se na pesquisa de produtos feitos a partir de microrganismos, materiais vegetais, orgânicos ou naturais para melhorar a agricultura, combatendo pragas e doenças e melhorando a fertilidade do solo. A pesquisa é realizada no Laboratório de Fitopatologia e é liderada pelo professor Thiago Alves Santos de Oliveira.

Projeto Coffee Evidence

Sob a coordenação do professor Hugo Mota Ferreira Leite, o PET-Agronomia de Cruzeiro do Sul apresentou o projeto Coffee Evidence, que trata de destaques do sistema de produção do café no Vale do Juruá, com foco no rendimento produtivo de novos clones, condução de produção, colheita, pós-colheita e qualidade do café. O projeto também busca práticas de manejo eficiente e de baixo impacto ambiental.

Curso de Enfermagem

O estande dedicado ao curso de bacharelado em Enfermagem, coordenado pela professora Pâmela Cristina, visou disseminar conhecimento e valorizar a profissão de enfermeiro, destacando a relevância social, cultural e acadêmica do curso. Além disso, apresentou os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo curso desde sua criação, em 2006.

