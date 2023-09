O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB)(….) abordou a situação de famílias acampadas no hall da Assembleia Legislativa. Ele expressou preocupação com as crianças que estão expostas a essa condição, destacando que as famílias acampadas já apresentaram uma solução, mas até o momento o governador não tomou medidas.

O parlamentar enfatizou o papel da Assembleia Legislativa como mediadora de problemas graves e fez um apelo para que a instituição aja em relação ao acampamento, buscando uma solução humanitária para a situação.

“Quero saber o que a Mesa Diretora vai fazer com relação a essa situação, vai fazer de conta que essa cena não existe? Os deputados vão fazer de conta que não deparam com essa cena, porque entram pela garagem? Essa Casa é a casa da mediação. Sempre fizemos isso. A gente faz isso quando tem qualquer problema. Se esta Casa de Leis não virar mediadora dessa situação ela estará sendo covarde. Estará deixando de ser locutora, e isso não pode acontecer de forma alguma”, disse.

Ele defendeu ainda a doação de uma área de terra do Estado, que fica na região do bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. “Eles estão dizendo pode ser na área do lado, no Jorge Lavocat. Tem uma área do lado. Por que não se toma a mesma medida feita com a Marielle Franco, com a ocupação, que mandaram para cá? Entrou o projeto de manhã e de tarde estava aprovado. Foi aprovado a doação da área. Por que não se doa a área do Jorge Lavocat para essas famílias e se resolve esse empasse?”, questionou.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

(…)

Grifo meu: fosse uma demanda dos ricos de Rio Branco, por exemplo, dos sindicatos dos empresários ou dos fazendeiros do agro, o problema já teria sido resolvido pelo GdA.

J R Braña B.

…..

