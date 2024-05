No último temporal em Porto Alegre, Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, ficou ilhado em seu hotel e foi resgatado, conforme relatado por sua filha, Carolina Portaluppi, nas redes sociais…

Sem energia elétrica e com a bateria do celular de Renato Gaúcho prestes a acabar, não foi possível fazer contato externo. Diante dessa situação adversa, foi preciso um resgate de emergência para garantir a segurança e o bem-estar do treinador…