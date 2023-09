Na tarde desta quarta, 13 de setembro, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que será no dia 05 de novembro de 2023, domingo.

Confira a lista abaixo:

Telemedicina no Brasil;

Alimentação saudável nas escolas brasileiras;

Aumento de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Os desafios para diminuir crimes ligados à orientação sexual;

Descarte irregular de lixo em aterro sanitário no Brasil;

Valorização do trabalho voluntário;

Importunação sexual infantil;

Turismo sustentável;

Impactos da pandemia de covid-19 na educação;

A indústria e o meio ambiente;

Minimização do garimpo ilegal na Amazônia;

Violência infantil;

Novas tecnologias e inteligência artificial (consequências);

Políticas públicas na segurança em escolas e universidades;

Etarismo;

Demência digital;

Déficit populacional e mobilidade urbana;

Identificação de pessoas desaparecidas;

Consumo exagerado;

Cobertura e importância do esquema vacinal;

Etarismo;

Saneamento básico;

Homofobia;

Educação financeira;

Trabalho escravo;

Segurança digital para a primeira idade (infância);

Cultura da repetência na educação do Brasil;

TDAH;

Democratização dos meios de transporte por aplicativo;

Democratização do trabalho doméstico;

Segurança e racismo nos jogos esportivos;

Deficit educacional devido à Covid-19

Uberização do Trabalho;

Importância da participação dos pais na formação escolar;

Formação educacional do deficiente visual;

Uso de cigarro eletrônico;

Guerra de informações;

Trabalho remoto;

Linguagem neutra;

Democratização do sistema educacional do Brasil;

Cultura do cancelamento;

Cidades inteligentes: câmeras de segurança;

Cultura do cuidado no Brasil;

(…)

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…