Folha – Passados oito meses de seu terceiro mandato, o presidente Lula (PT) tem sua aprovação estável, mas viu a reprovação subir. Consideram o petista bom ou ótimo 38%, enquanto 30% o acham regular e 31%, ruim ou péssimo.

Grifo meu: aprovação de 38% (mais 30% que observam e dizem regular) é boa levando em conta que Lula precisa de estabalibilidade política para levar seu governo até o final…e é exatamente por isso(necessidade de concluir o mandato) as manobras de composição com a parte mais comercial do Congresso, o centrão….Os que desaprovam são aqueles que emperdenidos que ainda não assimilaram a derrota democrática nas urnas….nem vão assimilar…porque vivem no seu mundo paralelo….Concretamente, 68% consideram o governo Lula!

Grifo meu 2: o texto da Folha sempre procura uma vírgula, um ‘mas’ – contra o governo….não se impressione…faz parte do jogo da mídia endinheirada, corporativa…

