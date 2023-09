PMRB – A Prefeitura de Rio Branco deu as boas-vindas, nesta quinta-feira (14), a 74 novos profissionais de saúde que foram empossados para atuar nas Unidades de Saúde. Com um time diversificado, composto por médicos, agentes de endemias, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros especialistas.

Segundo a secretária de saúde, Sheila Andrade, com a chegada desses profissionais, a expectativa é de que haja uma melhoria significativa no atendimento à população.

“Estou muito feliz, porque é uma determinação do nosso prefeito, cuidar bem da nossa população e a saúde é fundamental. E como ele mesmo diz, é Deus, depois a nossa saúde. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça com bastante reverência”, disse Sheila Andrade.

O prefeito da capital explicou que a chegada desses profissionais reforça o compromisso da administração municipal em oferecer serviços de qualidade e garantir o acesso à saúde para todos os cidadãos.

“Nós estamos adequando os ambientes fazendo as reformas, construindo mais unidades de saúde. O principal é o ser humano, que são exatamente os servidores, àqueles que vão cuidar das pessoas e, hoje, com a posse de mais esses 74 servidores, não tenho dúvida que a gente continua melhorando a saúde do município de Rio Branco. Sei que não está boa ainda, a gente precisa melhorar muito, mas a gente continua nesse mesmo passo para continuar cada dia mais, porque a população realmente merece.”

