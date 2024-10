O prefeito eleito de Sena Madureira não para.

Todo dia Gehlen Diniz mostra um contato importante já pensando em como vai descascar os pepinos que vai encontrar no seu município.

Café, plantação – Jonas do Juruá

Água da Saneacre, José Bestene

Senador MBittar, que enche a boca e diz que é de Sena(deve ser)

Aliás, como politico e senador, MBittar fez quase nada por Sena Madureira,

Ele sempre repete que é de Sena desde os nove, dez anos…e deve ser mesmo.

Eu sei que alguns da cidade se contentam com migalhas.

Um convênio aqui, um ramal acolá, uma emendinha qualquer…para um senador que foi o relator do orçamento secreto(nem vou falar dessa excrescência agora).

Um senador pode muito quando quer.

O relator do orçamento secreto, então…podia tudo no desgoverno Bolsonaro.

E Sena Madureira hoje não reflete uma cidade que tenha um senador eleito.

É como se não tivesse.

Um senador eleito e aliado do prefeito sainte..

O que é muito pior ainda.

É só andar pela cidade.

Quem se deu bem em Sena nesses últimos anos?

A maioria continua pobre, paupérrima – esperando a próxima campanha eleitoral.

A cidade segue sem saneamento, com saúde precária (a obra do hospital foi parada pela polícia/justiça devido a um escândalo de corrupção), cultura zero, investimentos produtivos públicos desconhecidos, zero novidade tecnológica, zero perspectiva para a juventude, o comércio pela hora da morte… e por aí vai…

E Sena tem um senador para chamar de seu…

…É como se não tivesse.

Quem deveria estar dizendo isso era a oposição, mas não há oposição em Sena…

…Então dizemos nós aqui.

Gehlen, eleito há duas semanas, é esforçado…voluntarioso.

…Terá muita dor de cabeça.

Antes de acabar novembro o prefeito eleito poderia estudar um pouco de gestão pública…..

Todo gestor que pensa em fazer diferente e melhor estuda gestão pública antes de assumir o cargo…

É uma sugestão de oestadoacre.com!

Gehlen tem tempo ainda e pode se inscrever numa dessas escolas de MBA(arejada, por favor) para compreender a dinâmica de uma gestão pública…

Dez dias intocado numa escola em São Paulo, Chile, Costa Rica ou em outro lugar farão diferença.

Um mundo se abrirá em sua cabeça…

…Ganhará o futuro prefeito como pessoa e ganhará Sena, que precisa ter um projeto de cidade.

Sim, um projeto de cidade.

Esse é o maior desafio de Gehlen prefeito.



J R Braña B.