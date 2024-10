Por Carolina Torres/ANA – Devido à alta procura de ingressos para o espetáculo TsuNany, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Administração (Sead), abre nesta quinta-feira, 24, mais cem vagas para a peça de teatro em formato de stand-up comedy realizada pela atriz e humorista Nany People, em celebração ao Dia do Servidor, comemorado na segunda-feira, 28, e como parte do Plano de Empregabilidade LGBTQIA+.

A peça aborda questões sociais e promove uma reflexão leve e humorada sobre o cotidiano. Além disso, visa promover a empregabilidade de pessoas LGBTQIA + e de Pessoas Com Deficiência (PcDs) no Acre.

A programação também contará com uma feira de empreendedores LGBTQIA + no dia da apresentação. O chefe da Divisão de Promoção da Diversidade Sexual da SEASDH, Germano Marino, destaca que, devido à grande procura pelo show, tanto por parte de servidores quanto do público, foi necessário abrir mais vagas.

“As inscrições estavam encerradas há três semanas. No entanto, devido à alta demanda, nossa equipe tem trabalhado para garantir que o espaço acomode todos e estamos abrindo mais cem vagas hoje”, anuncia Germano.

A iniciativa é uma ação articulada entre o governo do Estado e os ministérios públicos do Trabalho (MPT), Federal (MPF) e Estadual (MPAC), visando conscientizar o maior número de pessoas, interna e externamente, sobre a necessidade de combater a discriminação voltada à população LGBTQIA+ do Acre.

Germano reforça que é importante a participação de todos os inscritos, já que as vagas são limitadas. “O governo está comprometido em acolher bem todos os servidores que participarem desta iniciativa. Não perca essa oportunidade e participe da Semana do Servidor Acreano”, convida.

O link para inscrição estará disponível até o dia do espetáculo. A entrada será gratuita, e a apresentação será na terça-feira, 29, às 19h, no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran),na avenida Ceará.

TsuNany com Nany People

O show relata de maneira divertida os diversos mal-sucedidos hábitos da vida moderna, como as cirurgias plásticas sem limite, os exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso indiscriminado e muitas vezes indevido de celulares e os hábitos nos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

A atriz interpreta uma personagem que faz as vezes de uma relatora social, expondo assuntos sobre os diversos temas e permitindo ao espectador se tornar um observador de si mesmo.