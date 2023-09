GdA – O governo do Acre recebeu autorização para destinar recursos financeiros para o desporto de alto rendimento, especificamente para o futebol profissional acreano, por meio da lei 4.171, de 14 de setembro de 2023. O investimento no esporte será de R$ 2 milhões, para a realização do Campeonato Estadual de Futebol Profissional de 2024.

De acordo com o presidente da Federação Acreana de Futebol (Ffac), Antônio Aquino Lopes, a previsão é de que os jogos se iniciem na segunda quinzena de fevereiro do próximo ano.

“É uma questão que vem sendo tratada desde o ano passado, e os clubes têm corrido atrás de recursos. Esperamos que o apoio do governo possa contribuir para que eles possam formar melhor as equipes e, com isso, melhorar o nível do campeonato. Toda a logística e organização dos campeonatos é realizada pela federação”, destacou .

A competição vai contar com as categorias masculina e feminina, adulto, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11.

Grifo meu: o governo precisa cobrar as empresas beneficiadas pelo Estado com contratos e mais contratos para ajudar os clubes…Empresas de segurança, de alimentação, de manutenção…todas recebem milhões e milhões do contribuinte local…e a contrapartida social qual é???

J R Braña B.

…..

