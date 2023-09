Caros amigos, publicamos aqui os trechos da Declaração de Joanesburgo, adotada na cúpula BRICS na África do Sul.

Declaração de Joanesburgo-II

BRICS e África: parceria para crescimento acelerado partilhado, desenvolvimento sustentável e multilateralismo inclusivo

Nós, chefes de estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reiteramos nosso compromisso com o espírito #BRICS, que se baseia no respeito e compreensão mútuos, igualdade soberana, solidariedade, democracia, abertura, inclusão, fortalecimento, cooperação e consenso.

Comprometemo-nos a aprofundar ainda mais a cooperação mutuamente benéfica entre os países do BRICS em três áreas principais – política e segurança, economia e finanças, laços culturais e humanitários, e a fortalecer a nossa parceria estratégica para o benefício dos cidadãos dos nossos países, promovendo um mundo, um uma ordem internacional mais representativa e justa, um sistema multilateral renovado e reformado, um desenvolvimento sustentável e um crescimento inclusivo.

Parceria para o Multilateralismo Inclusivo

Reiteramos o nosso compromisso com o multilateralismo inclusivo e com a defesa das normas do direito internacional, incluindo os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, sendo a sua pedra angular, e com a manutenção do papel central da ONU no sistema internacional.

Apelamos às instituições financeiras multilaterais e às organizações internacionais para desempenharem um papel construtivo na construção de um consenso global sobre a política econômica e na prevenção de riscos sistêmicos de recessão econômica e de fragmentação financeira.

Decidimos convidar a República Argentina, a República Árabe do Egito, a República Islâmica do Irã, os Emirados Árabes Unidos, o Reino da Arábia Saudita e a República Federal Democrática da Etiópia a tornarem-se membros de pleno direito dos BRICS a partir de 1 de janeiro, 2024.