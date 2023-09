GdA – A Ponte Metálica foi interditada no dia 22 de julho deste ano, após laudo técnico do Deracre detectar problemas estruturais, corrosões e desgastes ocasionados ao longo dos mais de 50 anos de existência da ponte.

A previsão é que a empresa Procec Engenharia S.A, vencedora do processo emergencial de dispensa de licitação, inicie as obras na próxima semana. Serão investidos mais de R$ 2,6 milhões de recursos próprios do Estado.

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…