Veja os destaques desta quarta-feira (20), da Agência de Notícias Aleac:

📌Edvaldo Magalhães critica secretário de Assistência Social por inércia frente aos desabrigados da ‘Terra Prometida’

https://www.al.ac.leg.br/?p=50861

📌Fagner Calegário expressa solidariedade e preocupação com trabalhadores terceirizados

https://www.al.ac.leg.br/?p=50856

📌Antonia Sales destaca reunião da Comissão de Saúde e demonstra preocupação com tratamento do câncer no Estado

https://www.al.ac.leg.br/?p=50855

📌Pedro Longo destaca sessão solene que homenageará capoeiristas e comenta ampliação da isenção do IPVA para pessoas com deficiência

https://www.al.ac.leg.br/?p=50849

📌Michelle Melo afirma que não permitirá ser chamada de mentirosa

https://www.al.ac.leg.br/?p=50847

📌Emerson Jarude questiona quantidade de servidores efetivos que estão cedidos para outros estados

https://www.al.ac.leg.br/?p=50844

📌Deputado Tanízio Sá fala sobre a ExpoSena e expressa solidariedade à deputada Michelle Melo

https://www.al.ac.leg.br/?p=50841

📌Comissão de Saúde da Aleac se reúne para avaliar a assistência a pacientes com câncer no Estado

https://www.al.ac.leg.br/?p=50838