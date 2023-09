Jota – O jornal Folha de S. Paulo chama a atenção para movimentação em curso no Senado, entre líderes partidários, no sentido de avançar com propostas de emendas à Constituição que enderecem temas que estão sendo objeto de julgamento pelo STF.

(…)

Grifo meu: um avanço pelo retrocesso, registro aqui, e puxado por Rodrigo Pacheco.

J R Braña B.

…..

