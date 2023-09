GdA – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), recebeu a aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional para a construção de 383 moradias populares na Cidade do Povo, em Rio Branco. A aprovação foi expedida nesta quarta-feira, 20, e recebida pela equipe de governo nesta quinta-feira, 21.

Grifo meu: é pouco!…porém já é alguma coisa…GdA precisa apresentar ao governo federal um plano de obras fundamentais para o Acre. Urgente!…Brs, revitalização, são obras costumeiras e permanentes…Mirem-se nos estados do Nordeste, que estão indo pra cima do governo Lula….e tão conseguindo.

Grifo meu 2: Governador GladsonC precisa viver mais o Acre…se impregnar de Acre…pelo menos enquanto está no poder…porque depois vai embora também daqui…é a práxis…

J R Braña .

