PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), não tem medido esforços para proporcionar o melhor à população rio-branquense. Visando somar ao trabalho que já vem sendo feito pela equipe do Restaurante Popular, localizado na rua principal do bairro Sobral, a gestão fez a aquisição de alguns equipamentos no valor de R$ 200 mil, fruto de recurso próprio.

Por meio desse investimento, foram adquiridos dois amaciadores de carne, 30 aventais térmicos, 30 aventais napa cor branca, 30 aventais de PVC forrado, um carrinho de carga, seis chapas de fritura, dois fornos a gás, duas balanças térmicas, além de panelas industriais.

Segundo o prefeito da capital, o Restaurante Popular tem sido uma grande aposta da gestão, tendo em vista que ele não oferece apenas o almoço à população, mas recupera a dignidade das pessoas ao proporcionar um espaço climatizado, uma alimentação completa e a socialização entre os usuários. O gestor ainda destacou que para chegar nesse nível, só foi possível devido à substituição da coordenação que era de uma empresa privada e passou para a administração da municipalidade.

“Agora a comida não é mais uma coisa regrada, a pessoa come a quantidade que ela quer, acabou aquela história de botar só um pouco em cada bandeja. Estou feliz com isso aqui, o nosso Restaurante Popular está bem diferente do que era antes porque estamos cuidando de pessoas e queremos o melhor para cada uma delas. Tínhamos panelas velhas e antigas que foram usadas por tanto tempo e agora compramos duas panelas novas. Para ter uma noção, o feijão tinha que colocar para cozinhar 5h da manhã para estar pronto às 11h, e agora, com a panela nova, em 40 minutos o feijão está pronto e o arroz em 15.

De acordo com a secretária da SASDH, Suellen Araújo, o Restaurante Popular é um espaço que acolhe as pessoas, sendo um local que engloba, além da alimentação, ações da secretaria, voltadas para rodas de conversa, apresentações e outros.

“São mais de R$ 200 mil tanto quanto a climatização quanto a aquisição de materiais para cozinha e para o restaurante de modo geral. Para você ter ideia, só os caldeirões que a gente adquiriu, custam cerca de R$ 29 mil cada um. É de fato um investimento para termos qualidade, eficiência e assim a nossa gestão levar de fato o lema que é cuidar bem e de nossas pessoas.”

Após verificar os novos equipamentos, bem como o funcionamento da cozinha, o prefeito, a secretária da SASDH e servidores aproveitaram para almoçar. O gestor da capital ainda parabenizou o compromisso de toda a equipe em fazer uma comida cheia de tempero e carinho para as pessoas que comem diariamente no espaço.

“A população de Rio Branco merece e principalmente àqueles que participam daqui, que normalmente vem fazer a sua refeição. Eles merecem. Isso é o que a população de Rio Branco merece e sempre buscaremos fazer o melhor”, finalizou o prefeito.

