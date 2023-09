Os gramados da paixão, onde se desenham epopeias e rivalidades, o São Paulo emergiu vitorioso sobre o Flamengo, não apenas com destreza nos pés, mas também com a virtude da humildade a contrastar a arrogância que pairava sobre o time do remo, de regatas…

Diria Dario Pereira, craque uruguaio do time paulista dos anos 80…

-Vitórias no futebol são conquistadas não apenas com habilidade, mas também com o coração e a união da equipe.

Nos próximos dias haveremos de ver o único e verdadeiro tricolor….na Libertadores.

Reveja o gol do São Paulo…

O gol de Nestor, que empatou o jogo! São Paulo 1️⃣ x 1️⃣ Flamengo #MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/aNmWf0ZtNx — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2023

Dorival deu de luva de pelica no Fla, que o demitiu(até hoje não explicado direito) após vencer a Libertadores na ano passado.

Em tempo: Dona Jóia é pé-quente…veja

J R Braña B.

