O governo do Acre anuncia o pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de setembro. O pagamento estará na conta dos servidores inativos, aposentados e pensionistas na quarta-feira, 27, e para os servidores ativos, na sexta-feira, 29.

A folha de setembro garante os salários dos mais de 56,7 mil servidores ativos e inativos em dia, totalizando R$ 363 milhões.

