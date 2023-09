Ufac – A reitora da Ufac, Guida Aquino, participou, na quinta-feira, 21, com um grupo de reitores, de um encontro com o papa Francisco, no âmbito do evento sobre o tema “Organizando a Esperança”, ocorrido em Roma (Itália), realizado pela Rede de Universidades para o Cuidado da Casa Comum, em colaboração com a Pontifícia Comissão para a América Latina e o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras.

O evento reuniu mais de 200 participantes do encontro de reitores de universidades públicas e privadas da América Latina e do Caribe, promovendo discussões sobre desafios globais na atualidade, como mudanças climáticas, biodiversidade, desemprego, migração, tecnologia e tecnocracia.

