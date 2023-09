O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), publicou no Diário Oficial de terça-feira, 26, informações sobre a prorrogação de dois processos seletivos para formação de cadastro de reserva. O edital n.º 06/2023, com vagas para o cargo de Profissional Bolsista Docente Mensalista, e o edital n.º 07/2023, para o cargo de Profissional Bolsista Não Docente Mensalista, estão com inscrições abertas até 29 de setembro.

Para ambos os processos seletivos em aberto e com inscrições realizadas de forma online, há vagas disponíveis em diferentes áreas (veja Anexo I do Edital), e para todas o requisito básico é possuir formação superior completa.

As áreas de atuação para os profissionais docentes contemplam mediação em sala de aula, supervisão e assessoria pedagógica. Para os profissionais não docentes, atividades administrativas e acadêmicas.

Os critérios de seleção se darão em três etapas para ambos os processos. Os candidatos a profissional docente passarão por análise das condições de elegibilidade das inscrições, análise curricular e capacitação pedagógica na modalidade educação a distância (EaD). Os profissionais não docentes serão submetidos a análise de elegibilidade das inscrições, análise curricular e entrevista online.

O Ieptec reitera o pedido aos interessados em participar do certame a ficarem atentos às novas orientações. O instituto agora possui um canal exclusivo para realização de inscrições: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br. O candidato também precisará acessar o portal de notícias: ieptec.ac.gov.br, onde fica disponível um modelo de currículo específico e de preenchimento obrigatório, a ser inserido no formulário de inscrição.

Para saber mais, acesse o edital em qualquer um dos canais do Ieptec: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br ou ieptec.ac.gov.br. Em caso de dúvidas: [email protected]. Inscrições aceitas até às 23h59min do dia 29 de setembro de 2023.