A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac realiza processo seletivo específico para ingresso nos cursos de licenciatura em Música (25 vagas) e Filosofia (22 vagas), no 2º semestre letivo de 2023, no campus-sede. As vagas sobraram da 2ª edição do Sisu-2023. Para se inscrever, é obrigatório ter participado do Enem-2022, pelo qual será feita a classificação dos candidatos. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira, 27, até 6 de outubro, via online.

A publicação da primeira chamada ocorre em 9 de outubro; a realização das matrículas institucionais ocorre de 10 a 16 de outubro. O resultado está previsto para 27 de outubro.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital Prograd n.º 49/2023.

Guia de cursos

O curso de Música (licenciatura) objetiva formar profissionais habilitados para os ensinos fundamental e médio; para produção, pesquisa e crítica da música. Também pretende habilitá-los para exercer a prática musical, como instrumentistas, regentes, compositores, técnicos de som, educadores musicais e pesquisadores. A formação desse profissional é voltada para o desenvolvimento da prática, da pesquisa e da produção musical, dentro das áreas específicas do conhecimento: interpretação, regência, composição, tecnologia, pesquisa e educação musical.

Entre as habilidades desejadas para o graduado em Filosofia (licenciatura), estão uma sólida formação em história da filosofia, através dos principais temas, problemas e sistemas filosóficos; a capacidade para trabalhar a história da filosofia com estudantes do ensino fundamental e médio; o exercício da prática pedagógica e dos métodos de ensino; a análise, de forma crítica e segura, sobre os aspectos vinculados à razão, ao conhecimento e à realidade, observando-se suas características sociais, históricas e políticas.