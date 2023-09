Conta o ac na sua portada:

Pela segunda vez nesta sexta-feira, 29, o governador Gladson Cameli foi ao encontro dos ex-moradores da invasão Terra Prometida na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde eles estão acampados, para chegar a um consenso em relação às propostas do grupo que busca 57 lotes – após recusar ofertas anteriores do governo.

Que reúna a terceira, a quarta vez…

Um governo não pode ter limites para dialogar com pessoas e grupos necessitados.

E não existe isso de ‘última oferta’…

Não se trata aqui de benefício, de regalias a empresários e amigos do poder – mas de solução para um problema social que se arrasta faz tempo.

Negociação só se encerra quando as partes se acertam…

´…É o be-a-bá de qualquer negociação….ainda mais negociação política.

J R Braña B.