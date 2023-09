GdA – O governo do Estado do Acre deu início a um projeto ambicioso e de grande investimento para melhorar a infraestrutura viária com o lançamento das obras da rodovia AC-445, que liga os municípios de Bujari e Porto Acre, pela Vila do V.

O evento, que contou com a presença do governador Gladson Cameli, aconteceu neste sábado, 30 de setembro, no Km 20 do ramal Bujari, entre os dois municípios onde as obras já começaram, com homens e máquinas na pista.

(…)

O projeto está dividido em dois lotes, com um valor total de contrato de R$ 42 milhões. O lote 01 compreende uma extensão de 19,60 km, com um valor licitado de R$ 22 milhões, enquanto o lote 02 abrange uma extensão de 18,66 km, com um valor licitado de R$ 20 milhões. Os recursos para a realização dessas obras provêm de fontes federais, com uma contrapartida do governo estadual.

(…)

Grifo meu: boa iniciativa…tava na hora…será mais uma alternativa econômica e social dessa região do Acre.

J R Braña B.