EBC – Neste domingo (1º), eleitores de todos os municípios brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes nos 6,1 mil conselhos tutelares existentes no país. No total, 30,5 mil conselheiros serão escolhidos, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Os conselheiros e conselheiras tutelares são eleitos com a missão de garantir que os direitos de crianças e adolescentes sejam respeitados. Existentes há mais três décadas, os conselhos foram criados a partir de uma determinação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). …ouça…

(…)

Grifo meu: não vote em candidatos apoiados por igrejas fundamentalistas…de ideias atrasadas…que todos sabem quem são…e que transformam essas eleições em fake news e trampolins políticos….lembre que o Brasil é laico!.

J R Braña B.