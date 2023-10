“A Magia da Amazônia” destaca pessoas, paisagens e iniciativas que contribuem para a conservação da riqueza e da biodiversidade e ajudam a manter a floresta em pé

Brasília, 21 de setembro de 2023: Entre 22 de setembro e 2 de outubro, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), em parceria com a Casa Thomas Jefferson, abre a exposição de fotografias “A Magia da Amazônia”. As fotos foram selecionadas por meio de um concurso lançado no Dia Mundial da Biodiversidade. A exposição busca ressaltar a importância da Amazônia e de suas populações, destacando pessoas e suas comunidades, paisagens e iniciativas que contribuem para a conservação da riqueza e da biodiversidade, além dos projetos que a USAID desenvolve na região. A entrada é aberta ao público.

A mostra é composta de 18 fotos: 12 do concurso e 6 do acervo da USAID. Os cinco ganhadores são fotógrafos profissionais, pesquisadores e participantes dos projetos da USAID na Amazônia. O ganhador da menção honrosa é o fotógrafo mineiro Thiago Theo, que acompanhou a expedição de um dos projetos da USAID sobre a castanha. Já fotografou em diversas partes do Brasil e em outros países. Após a temporada na Casa Thomas Jefferson da Asa Sul, a exposição irá para as outras unidades da instituição na cidade, até o final do ano.

Conforme o diretor da USAID/Brasil, Mark Carrato, “essa exposição relata a relevância do nosso trabalho e mostra a importância de colaborar com parceiros locais. A USAID tem uma parceria histórica com o Brasil de mais de 60 anos. Na última década, trabalhamos com o governo, a sociedade civil e o setor privado para co-criar modelos que protegem a biodiversidade e impulsionam uma economia sustentável para as comunidades amazônicas – duas prioridades interligadas para a USAID”. Carrato assumiu o posto em agosto de 2023, e foi anteriormente o coordenador do programa Power África do governo dos EUA.

Serviço:

Exposição A Magia da Amazônia

Horário de visitação: Segunda a sexta-feira, das 8h às 19h / Sábados, das 8h às 12h

Endereço: Casa Thomas Jefferson – SEPS 706/906, Via W5 Sul

USAID na região Amazônica:

A Parceria para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia (PCAB) pretende apoiar estrategicamente o trabalho de conservação da biodiversidade na região. A PCAB envolve a USAID, Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e outros órgãos do governo, setor privado e instituições da sociedade civil brasileira.

Sobre a USAID:

A USAID é uma das principais agências de desenvolvimento internacional do mundo e catalisadora para solucionar desafios de desenvolvimento. A agência trabalha com atores governamentais, sociedade civil, empresas e comunidades por toda a Amazônia, para conservar a biodiversidade, responder à mudança do clima e melhorar a qualidade de vida.