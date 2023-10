Da Secom do Gov Fed para oestadoacre.com

O Acre superou a marca de 4 mil empregos com carteira assinada criados em 2023. O estado fechou o mês de agosto com um saldo positivo de 448 vagas formais, resultado de 4.406 admissões e 3.958 rescisões. Desde o início do ano, o saldo de empregos formais no Acre totaliza 4.151 vagas com carteira assinada.

Os dados estão no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta segunda-feira (1/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Levando em conta as sete unidades federativas da região Norte, foram 17.852 vagas criadas em agosto.

O Acre apresentou variação positiva nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados pelo Novo Caged em agosto. O destaque principal foi o setor de Serviços, com 207 vagas, seguido por Comércio (100), Indústria (69), Construção (46) e Agropecuária (26).

Os cinco municípios com melhor saldo no estado em agosto foram a capital Rio Branco (327 vagas), Tarauacá (84), Epitaciolândia (35), Senador Guiomard (35) e Capixaba (21).

NACIONAL – O mês de agosto terminou com 220.844 novas vagas de emprego com carteira assinada em todo o país. No acumulado do ano, o Brasil tem um saldo de 1,38 milhão de vagas.

