PMRB – Foi emitida, nesta quarta-feira (4), a tão aguardada ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Igarapé Caipora, na zona rural de Rio Branco. A infraestrutura levará melhorias significativas para a comunidade, que hoje convive com uma ponte precária, que há 20 anos não recebia manutenção.

“É de uma grande importância essa obra aqui, sabe por quê? Tem outro acesso ali pela balsa, só que o acesso da balsa é das seis da manhã às seis da tarde e aqui, quando a pessoa está doente, a gente tem que sair por aqui que é 24h. Então é uma obra muito importante, grande mesmo”, avalia o produtor rural, José Lima.

É fundamental esse empreendimento aqui. Quero dizer que não é só esse daqui, tem mais duas pontes aqui na frente que a gente vai autorizar a fazer. Já autorizamos fazer também de alvenaria, ou seja, essa ligação aqui do Moreno Maia até a Transacreana, vai rodar, se Deus quiser, de inverno a verão, já a partir deste inverno”, anuncia o prefeito Tião Bocalom.

Como já destacou o prefeito, a ponte será construída em concreto armado e aço, o que segundo o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, representa um marco importante no desenvolvimento da infraestrutura, já que em gestões passadas as pontes eram construídas de madeira.

“O vigamento e a estrutura são de concreto e aço. Por isso que nós chamamos de ponte mista, e esse é o compromisso com o homem do campo, como o prefeito falou, não é somente com a zona urbana.”

O valor da obra é de 20 milhões. São recursos próprios e emenda parlamentar da então deputada federal Mara Rocha.

“Estou feliz de estar aqui representando a Mara nesse momento importante pra comunidade, em que uma emenda de quase três milhões de reais vai materializar o sonho da comunidade de ter uma ponte definitiva e acabando essa história de, a cada dois anos, ter que refazer a ponte”, ressalta o ex-deputado federal Wherles Rocha.

As obras terão início ainda esta semana, com prazo de conclusão de oito meses. Os moradores estão ansiosos pelo início das obras e aguardam com expectativa a conclusão dessa importante etapa de progresso para a região.

Após o lançamento da ordem de serviço, o prefeito se dirigiu até o Barro Alto, no trecho do quilômetro 14 para ver de perto os serviços de terraplanagem e concretagem. São mais de 90 quilômetros de serviços. Mais uma vez o prefeito destaca que é a primeira vez que uma gestão realiza obras com essa qualidade no local.

“A prefeitura está fazendo um trabalho que nunca foi feito e se não fizer não vai resolver nunca, trabalho que está custando caríssimo. Foi feita uma troca de solo, a pista era muito estreita, teve que trocar o solo fazer alargamento normal e estamos concretando fazendo a principal reivindicação de todos os moradores aqui do Barro alto que era essa ladeira, estamos conseguindo realizar o sonho dos moradores que é ter acesso de inverno a verão até a BR.”

Para quem já sofreu tanto com os transtornos desse ramal, a obra é um alento. “Quando chovia ninguém saía não, não passava. Fiquei atolado. Era boi, cavalo para puxar e não puxava. Agora vai ficar cem por cento”, avalia Pedro Néri, produtor rural da região.