O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) anunciou na terça-feira, 3 de outubro, o repasse de mais de R$ 33 milhões para custear a saúde pública em 21 municípios acreanos. Grande parte desses recursos é proveniente de emendas de ex-parlamentares, destinadas ao Ministério da Saúde. O anúncio foi feito pelo senador Sérgio Petecão após receber uma ligação do Ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, comunicando o pagamento dos repasses. (…)

Verbas para Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco também foi contemplada com os pagamentos. O valor depositado foi de R$ 2,6 milhões, sendo que pouco mais de R$ 1,1 milhão são proveniente do senador Sérgio Petecão e o restante do então deputado Léo de Brito.

Petecão destacou que somente este ano já destinou, por meio de emenda de sua autoria, quase R$ 13 milhões para o custeio das atividades de saúde na capital acreana. A maior parte desses recursos foi paga no início de junho de 2023.

Confira a lista de pagamento:

Município Parlamentar Valor PAGO

Acrelândia Vários R$ 1.988.762,00

Acrelândia Mara Rocha R$ 361.381,00

Assis Brasil Mailza Assis R$ 400.000,00

Assis Brasil Léo de Brito R$ 1.000.000,00

Assis Brasil Dra. Vanda Milani R$ 255.282,00

Brasiléia Dra. Vanda Milani R$ 4.344.364,00

Bujari Perpétua Almeida R$ 600.000