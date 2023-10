O Presidente do TRE-AC, Desembargador Júnior Alberto, participou na manhã desta quinta-feira, 5, do Seminário em homenagem aos 35 anos da Constituição Federal. O evento reuniu estudiosos e especialistas em Direito Constitucional.

Na abertura do evento, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Barroso destacou a “estabilidade institucional” conquistada e falou sobre avanços na área social, econômica e na causa indígena. O presidente afirmou, no entanto, que os últimos anos foram afetados por “um misto de recessão e baixo crescimento”.

Barroso ressaltou que a democracia brasileira é um trabalho em andamento, pois o Brasil ainda tem “problemas de desigualdade abissal e pobreza extrema”, “níveis elevadíssimos de violência urbana” e desafios no controle da hiperinflação e a estabilidade monetária.

“O regime democrático é importante porque os cidadãos têm a oportunidade de determinar os destinos da nação através da escolha dos representantes dos poderes executivo e das nossas casas legislativas”, destacou o Desembargador Júnior Alberto.