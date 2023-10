Notícias de última hora…

Visando atenuar o máximo possível os inevitáveis transtornos no trânsito que uma obra da complexidade que é a construção de um elevado pode causar, a equipe de técnicos da RBTrans se reuniu, na manhã dessa quarta-feira (4), na sede da superintendência, para debater as melhores alternativas para o tráfego durante a construção do primeiro viaduto do Acre.

Benício Dias, diretor-presidente da RBtrans, disse que um plano especial está sendo elaborado para os ônibus das linhas Ufac e Universitário, as duas que trafegam pelo local da obra, na Avenida Ceará, no retorno da Uninorte.

“Estamos nos antecipando para evitar ao máximo os impactos que uma obra desse porte pode causar no trânsito da nossa capital”, afirmou.

Na manhã desta quinta-feira (5) a RBTrans participará de outra reunião na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a pasta responsável pela obra, quando será debatido, entre outras coisas, a possibilidade de um dia de ensaio no trânsito da Av. Ceará. O intuito é que a realização de tão importante obra atrapalhe o mínimo possível a vida das pessoas que transitam pela via, assim como para as empresas do local.

Texto: Rodrigo Farias/Assecom