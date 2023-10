EBC – A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na quarta-feira (4), por 15 votos contra 11, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite a comercialização de plasma humano, que é um dos componentes do sangue. Atualmente, a Constituição proíbe a comercialização de órgãos, tecidos ou substâncias humanas. O tema será agora analisado pelo plenário do Senado. …Ouça abaixo

(…)

Grifo meu: é o que dá eleger uma maioria do senado e câmara de representantes de empresários…ou eles mesmo empresários…aprovam o comércio do sangue…13 empresas do mundo vão deitar e rolar com o sangue comprado no Brasil…

Grifo meu 2: a sociedade esclarecida precisa reagir rápido contra isso.

J R Braña B.