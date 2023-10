Do banco Santander para oestadoacre.com

Devido à crescente demanda da plataforma de investimentos Santander AAA, o Banco está com uma nova rodada de contratações de assessores no Acre. Para se candidatar a uma vaga de assessor de investimentos, os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente.

A certificação CPA-20 (Certificação Profissional ANBIMA Série 20), concedida pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) é pré-requisito, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) obrigatória em 90 dias, e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial. As inscrições devem ser realizadas por meio do site https://www.santander.com.br/aaa

