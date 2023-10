O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 6, a convocação para as provas objetiva e discursiva do concurso público para o provimento de vagas de cargos do Iapen e da Polícia Penal do Estado, conforme o Edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023.

A prova será no domingo, 15 de outubro de 2023. Confira abaixo os horários dos turnos da manhã e da tarde, conforme o horário local de Rio Branco.

Período da manhã

Horário de abertura dos portões: 7h30

Horário de fechamento dos portões: 8h15

Início previsto da prova: 8h30

Período da tarde

Horário de abertura dos portões: 13h30

Horário de fechamento dos portões: 14h15

Início previsto da prova: 14h30

As provas objetiva e discursiva serão realizadas em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

O cartão de convocação para as provas objetiva e discursiva, indicando o local, a sala e o horário de realização, será disponibilizado no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na aba Local de Prova, no dia 9 de outubro de 2023.

A duração das provas objetiva e discursiva será de 3h30, incluindo o tempo de leitura das instruções, coleta de digitais e preenchimento da Folha de Respostas. Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 minutos antes do fechamento dos portões, munidos do original do documento de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente e cartão de convocação para a prova.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Veja o edital completo: Edital nº 007 – IAPEN – Convocação para as provas objetivas – 05-10-2023.pdf

Fonte: Ingrid Andrade / GdA