Mais um momento marcante nesta manhã!

Moradia é uma das coisas fundamentais que um ser humano possa ter dignidade, e hoje em uma cerimônia regada de muitas emoções realizamos a entrega de 15 casas no bairro Santo Afonso, 15 formas de promover dignidade a famílias que por anos e anos aguardavam este momento. Ouvi relatos emocionados de pessoas que perderam muitos móveis de mudança em mudança, em aluguéis sociais entre outros, mas hoje elas puderam entrar numa casa para chamar de sua, seus lares.

Essas habitações são frutos do PAC do Governo Federal, mas as obras estavam abandonadas desde 2011, os imóveis foram depredados, e por todos esses anos as pessoas aguardavam. Mas nós entramos com uma contrapartida, revitalizamos as casas e entregamos a quem era de direto: as famílias que mais precisam. Parabéns a secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na pessoa da secretária Suellen Araújo e equipe por toda organização e cuidado neste processo.

Imaginem só quando forem 1001 casas entregues em um dia, em maio do próximo ano.

Ver tantos rostos emocionados por terem um lugar para chamar de lar, foi muito marcante para mim…

Obrigado aos secretários e vereadores que se fizeram presentes neste momento tão único para estas famílias.

