(…)o governador Gladson Cameli entregou na sexta-feira, 6, a primeira etapa da reforma do Hospital do Câncer do Acre (HCAC), em Rio Branco, cadastrado pelo Ministério da Saúde (MS) como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), localizado junto ao complexo da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), correspondendo à recepção e à sala de emergência.

-Tudo o que envolve saúde é uma grande vitória. Aqui temos o resultado da parceria e união entre todos os poderes, para que a nossa população tenha um atendimento adequado. Por isso, temos que reformar e adequar para que todas as condições de bem-estar possam ser dadas a quem tanto precisa – destacou o governador Gladson Cameli.

