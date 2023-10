A Ufac promoveu a recepção dos alunos ingressantes nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Medicina, Música, Nutrição e Saúde Coletiva, na manhã desta segunda-feira, 9, no anfiteatro Garibaldi Brasil. A recepção dos estudantes de Jornalismo, Filosofia e Letras/Espanhol ocorre às 19h, no mesmo local. Com a programação temática “Ufac de Portas Abertas”, o evento tem roda de conversa sobre assistência estudantil e o Restaurante Universitário, além da entrega dos kits estudantis.

A reitora da Ufac, Guida Aquino, deu as boas-vindas aos acadêmicos em sua fala na abertura do evento. “Quero parabenizar os estudantes dos cursos que aqui estão presentes. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Cuidem dela como nós e nossa equipe cuidamos. Estamos todos do mesmo lado, que é o lado da Universidade Federal do Acre; essa é a nossa bandeira.”

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Isaac Dayan Bastos da Silva, ressaltou a importância de receber bem os calouros. “Desejo que vocês tenham sucesso nos cursos, aproveitem muito a universidade, o que é muito mais do que assistir aulas. Ela é ensino, pesquisa e extensão e tem muito a oferecer a todos vocês.”

O evento contou com apresentação musical do Trio de Cordas da Ufac e exibição do vídeo institucional, que mostra os avanços da universidade nos últimos anos. Ainda foi feita a entrega simbólica dos kits acadêmicos a três estudantes.

Também participaram da solenidade o vice-reitor da Ufac, Josimar Ferreira; o professor Jader de Andrade Bezerra; e o aluno Juan Bandeira Ferreira.