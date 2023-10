10.10.23

Jesus é acolhido na casa de Marta e Maria. Marta estava muito ocupada em seus afazeres. Já Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Jesus disse à Marta, que estava reclamando: tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas e uma só é necessária: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Como viver esse Evangelho no hoje?

A melhor escolha é estar com Deus. Dedicar um tempo cada dia para ouvir a sua divina palavra e reservar um tempo para rezar, isto é: para conversar com ele. Isso é a melhor coisa segundo o Evangelho. Já o correr, agitar-se, trabalhar além do necessário, viver sob estresse intenso nos distância de Deus e dos irmãos. O que sobrará de uma correria louca?