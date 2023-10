11.10.23

Jesus estava rezando e um dos discípulos o observava. Ao terminar, ele pediu: Senhor, ensina-nos a rezar! Então, do coração e dos lábios do Filho de Deus, brotou a linda oração do Pai-Nosso.

Como viver este Evangelho hoje?

A oração do Pai-Nosso foi Jesus quem nos ensinou e, por isso, ela tem precedência sobre outras orações. Quando rezamos essa oração reconhecemos no mais profundo de nós que Deus é nosso Pai. Então, entre em seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se ou vá até uma igreja. Reze o Pai-Nosso muitas vezes não como um papagaio, mas com calma, solenidade, saboreando as palavras e com o coração cheio de gratidão a Deus.

Assista também:

Evangelho do dia (vídeo) – OEstadoAcre.com